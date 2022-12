Detenuto salernitano muore in carcere a Roma

Un detenuto del Vallo di Diano, originario di Polla ma residente anche in diversi comuni del comprensorio è morto mentre era detenuto in un carcere di Roma.

Poco per ora si sa di più. Il 28enne in carcere per rapina è stato trovato morto nel suo letto. Si presume un infarto ma da quanto emerge si vorrà fare chiarezza sull'accaduto e del caso si starebbe interessando già un legale di famiglia. Probabilmente sarà effettuata l'autopsia.