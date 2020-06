C'è qualcosa che non va a Polla. Ancora un episodio vandalico e ancora una volta viene presa di mira la stazione ferroviaria, non più in uso per la sospensione storica dell Sicignano-Lagonegro ma comunque utilizzata come sede della Pro Loco (con dei lavori previsti a breve). Ignoti hanno distrutto porte e cancellate, frantumato vetri e non solo. Inoltre all'interno, nell'area non usata dalla Pro Loco, si notano segni di degrado. Altri atti vandalici a Polla si sono registrati nei pressi della piazza Antonio Forte e c'è attenzione da parte degli organi competenti anche per la circolazione di sostanze stupefacenti anche tra i giovanissimi. © RIPRODUZIONE RISERVATA