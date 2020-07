Viola un provvedimento del giudice e va nei pressi di casa della sua ex per chiederle i soldi per comprare il cibo al cane. Per questa ragione, è stato condannato ad una sanzione pecuniaria, con decreto penale di condanna, per violazione dei provvedimenti dell'autorità. Il provvedimento è firmato dalla Procura di Nocera Inferiore, che potrà essere impugnato, con richiesta di riti alternativi o, nel caso, con la scelta di difendersi in pieno dibattimento. L'episodio risale allo scorso aprile, a Sarno, quando l'imputato - che era stato precedentemente allontanto dalla moglie con un provvedimento del gip - era tornato presso casa della parte offesa. Tra i due vi erano stati problemi critici in passato, con l'uomo denunciato e arrestato in un primo momento con l'accusa di maltrattamenti. Una circostanza che gli era valsa un provvedimento del gip, che gli aveva imposto di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna, oltre che presso casa sua. Ma quel giorno l'uomo avrebbe violato la misura, recandosi a Sarno presso casa della stessa. Una volta incontrata per strada, le aveva chiesto 40 euro per comprare il cibo al cane. La circostanza gli era valsa, come da prassi, una nuova denuncia, ora chiusa con la richiesta di decreto penale di condanna da parte della Procura di Nocera Inferiore. E cioè, il pagamento di una multa di diverse migliaia di euro. Frutto, questo, di una relazione della polizia del commissiarato di Stato di Sarno, che era intervenuta per denunciare a piede libero l'uomo.

