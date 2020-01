Erano presenti l'associazione Italia Nostra il comitato No Crescent ieri all'udienza preliminare a carico di 12 persone che rispondono, a vario titolo di abuso edilizio e falso, per la deviazione del corso del torrente Fusandola. Furono proprio gli esposti di Italia Nostra e No Crescent, che attraverso gli avvocati Giuseppe Della Monica ed Oreste Agosto erano presenti in udienza davanti al gup Giovanna Pacifico del Tribunale di Salerno, a far scattare l'inchiesta che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio che ora dovrà passare il vaglio del giudice dell'udienza preliminare. L'udienza di ieri è stata aggiornata ad altra data per alcuni difetti di notifica eccepiti dalle difese degli imputati. Assenti ieri il Comune, la Regione ed il Genio civile che sono state individuate quali parte lese nel procedimento. L'associazione ambientalista e il comitato si sono sempre battute contro la trasformazione di Santa Teresa che, nel piano di riqualificazione urbanistica, ha portato all'edificazione di piazza della Liberta e alla costruzione dell'edificio a mezzaluna disegnato dall'architetto Bohigas, con la conseguente deviazione del torrente Fusandola. © RIPRODUZIONE RISERVATA