Mercoledì 10 Aprile 2019, 14:29

Tre turisti colombiani sono atterrati a Napoli per fare scalo per andare poi in Grecia, ad Atene. Durante il lungo scalo hanno fatto un giro per Napoli e hanno avvistato un pullman con su scritto Atena. I tre che non conoscono italiano hanno fatto confusione e si sono ritrovati nel Vallo di Diano. Qui hanno compreso l'errore, per fortuna sono stati aiutati e hanno potuto riprendere un nuovo aereo da Fiumicino per Atena. Quella greca.