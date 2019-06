CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Giugno 2019, 10:12 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 11:06

Procedevano di notte a una velocità superiore di 50 chilometri orari al limite consentito su quel tratto di strada. Sei amici in tre auto diverse. Dopo un duplice impatto in due furono sbalzati fuori dall'auto e morirono sul colpo. La Procura ha chiuso il cerchio sulla tragedia in cui lo scorso dicembre, lungo la Statale 19, persero la vita Vincenzo Dell'Orto, che solo sei giorni dopo avrebbe compiuto 18 anni, e Francesco Giugno, appena maggiorenne, entrambi di Eboli. È stato il pubblico ministero Roberto Penna, a...