Dieci furti in tre ore. È il bilancio degli ultimi raid in ville ed appartamenti, denunciati nella serata di venerdì, tra le 19 e le 22. Furti messi a segno o solo tentati. La zona è quella compresa tra via Paludicelle, via Salice e la frazione Bagni, ovvero ai confini tra Scafati ed Angri. Diverse le richieste di intervento pervenute alla tenenza dei carabinieri da parte dei residenti, esasperati dalla recrudescenza del fenomeno. Alcuni di loro avrebbero anche visto scappare i furfanti, armati di attrezzi da scasso e passamontagna. I militari del tenente Gennaro Vitolo non escludono che tutti i colpi segnalati siano stati opera di una stessa banda di malfattori, forse extracomunitari. Almeno tre individui sarebbero stati visti entrare in alcune villette della zona.