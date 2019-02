Venerdì 15 Febbraio 2019, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 15-02-2019 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto nel carcere di Foggia Gimmino Chirichella arrestato per l'omicidio della compagna, Violeta Senchiu, avvenuto a Sala Consilina lo scorso novembre.Chirichella, 48 anni, è morto per un presunto arresto cardiaco. Fu arrestato la notte successiva al decesso di Violeta, arsa viva in casa con l'accusa di omicidio premeditato. Anche lui rimase ferito e ustionato a causa delle fiamme. Stamattina il decesso.