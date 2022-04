"Diego Iluminado" l'opera dell' artista argentino Alejandro Marmo presentata a Sala Consilina

L'artista di Papa Francesco, l'argentino Alejandro Marmo, originario di San Rufo piccolo centro del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, stamani in anteprima ha presentato la sua opera d'arte dedicata a Diego Armando Maradona, si tratta di una struttura in ferro illuminta.

L'artista ha scelto Sala Consilina dove il locale Club Napoli che ha festeggiato i suoi 55 anni di vita, ed ha promosso un convegno dal tema : " Il mito di Maradona nel calcio nell'arte e nel sociale" per presentare in anteprima questo suo lavoro prima di metterlo a disposizione del Calcio Napoli che lo collocherà all'interno dello stadio intitolato al campione argentino. Nel corso dell'incontro è stato mostrato un filmato storico legato alla visita di Maradona nel 1985 a Sala Consilina. A fare gli onori di casa il sindaco Francesco Cavallone