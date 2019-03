Mercoledì 27 Marzo 2019, 06:40

Nessuno sconto: il Procuratore generale Elia Taddeo ha chiesto la conferma della condanna pari a 7 anni ed 8 mesi di reclusione per il noto attore romano Domenico Diele accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Ilaria Dilillo, la 48enne salernitana sbalzata dal suo scooter nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2017 dopo essere stata travolta dall'auto guidata dal 32enne nei pressi dell'uscita autostradale di Montecorvino Pugliano. Ieri, nel corso dell’udienza a porte chiuse celebratasi davanti ai giudici della Corte d’appello del tribunale di Salerno, il pg ha ribadito l’accusa di omicidio stradale a carico dell’imputato che, anche ieri, ha voluto presenziare all’udienza abbandonando poi l’aula con aria mesta. La sentenza arriverà il prossimo 21 maggio dopo le arringhe dei legali del giovane attore, gli avvocati Montanara, Marconi e Nigro che sperano nell’attenuante del risarcimento del danno ai familiari della vittima che, rappresentati in primo grado dall’avvocato Michele Tedesco, non si sono costituiti in appello. Il collegio difensivo punta inoltre a dimostrare che l’imputato quando si mise alla guida della sua auto non aveva fatto assunzione di stupefacenti, assunzione che Diele ha sempre fatto risalire al giorno prima dell’incidente.