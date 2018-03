Venerdì 23 Marzo 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 06:56

Caso Diele, colpo di scena. E questa volta non può essere attribuita ai «capricci» dell’attore. Come accaduto la scorsa estate quando, al momento di eseguire gli esami tossicologici sul capello, Domenico Diele si fece trovare rasato dal pm e dai suoi periti. Ancora una volta il colpo di scena riguarda proprio gli esami tossicologici. Quando il medico legale e psichiatra Antonello Crisci e il tossicologo Ciro Di Nunzio sono andati a «recuperare» il materiale organico prelevato la scorsa estate, non hanno trovato nulla: il precedente perito ha, difatti, utilizzato tutto per stendere la propria relazione. Ora, dunque, i tecnici incaricati dal gup Piero Indinnimeo di stabilire gli effetti provocati dalla droga sull’organismo dell’attore, tenendo conto che la Cassazione ha stabilito che variano da soggetto a soggetto, dovranno lavorare solo sulle carte e su esami che non sono i loro. Nei prossimi giorni, intanto, si inizierà ad elaborare il materiale raccolto la scorsa settimana durante i test psicologici a cui Diele si è sottoposto, nonostante il parere contrario dei suoi legali, gli avvocati Ivan Nigro e Giuseppe Montanara.Nella giornata di oggi, invece, l’ingegnere Alessandro Lima, inizierà le verifiche sull’auto che ha sbalzato in aria la salernitana Ilaria Dilillo e che il giovane guidava quella notte di giugno di ritorno da Matera e diretto a Roma. Esami che consisteranno nel valutare la velocità dell’auto e rapportandola all’analisi dello spazio d’arresto e di frenata rilevato sull’autostrada: e tutto ciò per verificare il livello di lucidità dell’attore al momento dell’incidente.