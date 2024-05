Un percorso all’insegna del “vivere mediterraneo” che si estende attraverso il territorio cilentano, abbracciando costa e collina in un viaggio che unisce cultura, storia, natura e creatività gastronomica. È il Cammino delle Terre della Dieta Mediterranea, presentato al Parco Archeologico di Paestum. Il cammino, che collega i due Parchi Archeologici di Elea-Velia e Paestum, in un percorso di 140 km circa divisi in 9 tappe che coinvolge 13 Comuni (Ascea/Velia, Casalvelino, Pollica, San Mauro Cilento, Serramezzana, Montecorice, Castellabate, Agropoli, Ogliastro Cilento, Cicerale, Giungano, Trentinara, Capaccio/Paestum) promuove un turismo consapevole e sostenibile. Il progetto ha preso vita grazie all’impegno del Comitato Promotore del Cammino delle Terre della Dieta Mediterranea presieduto dalla guida ambientale escursionistica Ilaria Di Gregorio e composto da cittadini, ecologisti, amanti del Cilento e dell’escursionismo.

APPROFONDIMENTI Castellabate, torna la Festa del pescato: sfida ai fornelli, 25 quintali di frittura e musica Cilento, arriva la “Guida Turistica” dedicata alle spiagge più belle a sud della provincia Lustra, la prima edizione di Olivitaly med al castello di Rocca Cilento

«Questo percorso, che collega le antiche città di Poseidonia/Paestum ed Elea/Velia, offre ai viaggiatori un’esperienza unica che tocca sette dimensioni fondamentali: l’antropologia del popolo cilentano, il pensiero filosofico occidentale, la cultura enogastronomica, l’archeologia, il paesaggio, l’esperienza multisensoriale di viaggio del benessere e il concetto di lentezza» spiega il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, tra i principali promotori dell’iniziativa. A sposare, con entusiasmo, il “cammino” anche il presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri: «Ogni iniziativa che tende allo sviluppo ed alla conoscenza, con il coinvolgimento attivo delle comunità, è un elemento importante per la valorizzazione di questo straordinario territorio». Tra gli obiettivi del cammino, c’è quello di affermare il posizionamento delle Terre della Dieta Mediterranea come destinazione per gli amanti dell’outdoor, della storia, del benessere e dell’enogastronomia con profonda coscienza ecologica, nei mercati di riferimento, promuovendone la fruibilità in ogni stagione, sfruttando la diversità e l’estensione del territorio.

«I parchi archeologici non sono più semplicemente destinazioni da raggiungere, ma si inseriscono in un’ampia rete di comunità dinamiche e ricche di straordinarie tradizioni, con le quali stiamo collaborando per valorizzare in modo nuovo e originale il nostro territorio» aggiunge Tiziana D’Angelo, direttore del Parco Archeologico di Paestum-Velia.

A seguire da vicino il progetto anche l’esperta di sviluppo ecologico integrale, Sara Roversi: «Queste terre sono un campus a cielo aperto perfetto per accogliere tutti coloro che vogliono mettersi in cammino e scoprire il vivere mediterraneo che è il vero algoritmo della longevità».