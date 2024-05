Dati incoraggianti, ma guai ad abbassare la guardia. È l’istantanea che fotografa la gestione della raccolta dei rifiuti a Nocera Inferiore nel giorno in cui l’amministrazione comunale ha reso noti gli ultimi dati. Se da un lato c’è soddisfazione per l’aumento di sette punti della percentuale di differenziata, dall’altro c’è la necessità di controlli continui per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, del cattivo conferimento, delle deiezioni canine. Tanto da far dire all’amministratore della Nocera Multiservizi, Sergio Stellato, «servono più multe». Su questo fronte l’amministrazione comunale non si è tirata indietro.

Nelle ultime settimane sono state elevate 25 contravvenzioni, «un risultato frutto del cambio di passo che abbiamo intrapreso con gli ispettori ambientali, la polizia municipale, le telecamere trappola», ha precisato il sindaco Paolo De Maio. La raccolta differenziata è passata nell’ultimo semestre dal 50, 35 al 56, 80 per cento. «Un dato certamente positivo - ha dichiarato il sindaco - con un trend che lascia ipotizzare per i prossimi mesi un ulteriore aumento. Puntiamo al 65 per cento». Buoni risultati anche per il vetro che dal 9 aprile scorso è “porta a porta”, in poco più di un mese sono state raccolte 20 tonnellate in più. «Portiamo avanti gli impegni presi con la città - ha aggiunto l’assessore all’ambiente Massimiliano Mercede - rendendola migliore in termini di sostenibilità, decoro e ambiente. Ora l’obiettivo è la premialità che potrà arrivare solo continuando a differenziare bene». Sul fronte costi l’assessore alle Politiche finanziarie Clara Cesareo ha precisato che «non c’è stato alcun aumento della Tari», smentendo le voci su presunti costi in più sulle bollette 2024.

«La tariffa - ha aggiunto Cesareo - è invariata rispetto al 2023. Il nostro obiettivo è quello di ridurre la spesa e lo si può fare solo con una buona raccolta differenziata che ci consentirà di abbattere la spesa». Bisogna, però, fare i conti con chi non rispetta le regole, comportamenti che rendono complesse le attività del Comune e della Nocera Multiservizi. Per Stellato, bisogna continuare sulla strada della sensibilizzazione dei cittadini ma ci vogliono anche «controlli, multe e ordinanze per far osservare le regole del decoro». Anche per questo sono in arrivo delle novità. Dopo l’eliminazione dalle strade delle campane del vetro, diventate nel tempo mini discariche, si sta valutando anche la rimozione dei raccoglitori degli oli esausti e dei cassonetti degli abiti dismessi, continuamente vandalizzati, proprio per diminuire ulteriormente il fenomeno dell’abbandono incontrollato della spazzatura.

«Possibile l’ipotesi - ha spiegato Stellato - di utilizzare delle nuove postazioni nelle scuole, nelle parrocchie e nei condomini».