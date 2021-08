Dimentica di mettere il freno a mano, 50enne cilentano investito dall'auto

Un cinquantenne di Lustra Cilento è rimasto gravemente ferito questa mattina dopo essere stato investito dalla sua stessa auto. Era appena sceso dal veicolo, una Fiat Croma, per posteggiarla vicino alla casa che si trova in in località Selva del comune cilentano.

Si ipotizza che abbia dimenticato di inserire il freno a mano e quando è sceso per aprire il cancello è stato investito in pieno dal mezzo. L’auto lo ha trascinato per una ventina di metri fin quando non si è fermata impattando sul guardrail. Per liberare lo sfortunato automobilista, rimasto incastrato sotto al mezzo è stato necessario l’intervento del vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania.

Sul posto i carabinieri di Vallo e i sanitari del 118. L’uomo è stato trasferito all’ospedale San Luca . Ha riportato gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di vita.