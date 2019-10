Giovedì 17 Ottobre 2019, 09:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROCCAPIEMONTE. Avrebbe approfittato della dimenticanza di una donna, che dopo aver saldato il conto di una spesa in un supermercato, dimenticò il portafoglio su di un bancone dopo essere andata via. E anche se all'interno vi erano documenti che lo avevano messo in condizione di identificare la vittima, e dunque di restituirle ciò che era suo, fece l'esatto contrario. Ora lo attende il processo. I fatti risalgono al 22 settembre del 2018, a Roccapiemonte. All'interno di un supermercato, una donna si trovava presso una cassa per saldare quello che aveva acquistato poco prima. Una volta uscita, nel tornare a casa, si accorse di aver dimenticato il portafoglio. Dentro vi erano documenti e la somma di 800 euro. La denuncia sporta dalla vittima, insieme ad un lavoro investigativo con acquisizione delle immagini di telecamere, eseguite dai carabinieri, portarono poi all'identificazione del ladro, un 80enne residente in Costiera Amalfitana, ora mandato a giudizio con decreto di citazione diretta a firma della procura di Nocera Inferiore.