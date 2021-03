Dipendente comunale morto in un incidente, automobilista indagato per omicidio stradale

BARONISSI. E' indagato per omicidio stradale l'uomo che guidava la Volkswagen finita finita contro la Panda di G.P. , il dipendente comunale di Baronissi morto il 13 marzo scorso. Il conducente della vettura di grossa cilindrata, un 40enne residente nel salernitano, non aveva riportato ferite a seguito del sinistro. La Procura di Nocera Inferiore ha iscritto l'uomo nel registro degli indagati, per verificare come siano andati i fatti e ricostruire la dinamica dell'incidente. Sulla quale sarà quasi certamente disposta anche una consulenza meccanica, per ricostruire i movimenti delle due auto. La vittima aveva 59 anni. I primi accertamenti e rilievi furono svolti dai carabinieri agli ordini del tenente Massimo Avallone del comando di Mercato San Severino. L'incidente si verificò in località Caprecano, all’ingresso della proprietà della vittima. Stando alle prime ricostruzioni, la Volkswagen, forse in fase di sorpasso, aveva preso in pieno la Panda, il cui conducente aveva accostato sul lato sinistro della strada, nei pressi del cancello chiuso. L'uomo era praticamente deceduto sul colpo. Le indagini dovranno chiarire in primis la velocità della Volkswagen, al momento dell'impatto. Tanto il dolore che aveva avvolto il comune di Baronissi alla notizia della morte di G.P. , persona ricordata da tutti con grande affetto. La Procura di Nocera Inferiore, prima di procedere contro il 40enne, dovrà ricostruire le fasi del sinistro, accertando eventuali violazioni del codice della strada, da integrare nell'ipotesi di reato di omicidio stradale.