Dipendente comunale no vax infetta ufficio piano di zona Assessore di Eboli contagiato dal figlio, giunta in quarantena

La quarta ondata è arrivata in città, ormai i numeri non lasciano scampo ad altre interpretazioni. Chiuso il comune e il piano di zona. Tre classi in dad al Liceo Scientifico; una al liceo classico e al Giacinto Romano ma la Asl dice che è tutto sotto controllo e la Provincia non chiude per la sanificazione. Genitori preoccupati e inascoltati. La situazione è precipitata nel giro di quarantotto ore e in nelle ultime ventiquattro sembra si sia tornati indietro di mesi, a quando il numero dei contagi faceva tremare le vene e i polsi. L’assessore alla sicurezza, Antonio Corsetto è risultato positivo nella tarda mattinata di ieri, troppo tardi per scongiurare il pericolo di altri contagi. Tutta la giunta e i consiglieri, compreso il sindaco Mario Conte non potranno ritornare alle cose della pubblica amministrazione fino a quando non avranno gli esiti dei loro tamponi, nel frattempo, sono stati posti in regime di isolamento fiduciario. Il punto è che tutta l’amministrazione Conte, insieme ad alcuni sostenitori, tra le cinquanta e le settanta persone, si sono riuniti lunedì sera per una riunione e un brindisi al neo presidente Cosimo Brenga, in una nota braceria. Come si evolverà la situazione dopo i festeggiamenti di Santa Lucia non è dato sapere, ma per ovvi motivi è stato necessario annullare il consiglio comunale, previsto per ieri sera, e rinviarlo al prossimo 21 dicembre. Già nella giornata di ieri è stata disposta la sanificazione del Palazzo di Città e questa mattina gli uffici saranno regolarmente aperti. Altra nota dolente il piano di zona. Una dipendente, no vax, si è contagiata tre giorni fa ed è in quarantena, ma intanto sono chiusi gli uffici anche di quest’area, giusto per il tempo necessario alla sanificazione. La dipendente degli uffici del Palazzo Massaioli probabilmente si è contagiata nel comune di Postiglione, dove risiede, mentre il contagio a Via Ripa ha origine dalla scuola di uno dei figli di Corsetto. «Speravo di non scriverlo mai, ma sono positivo al covid. Ho incontrato molte persone in questi giorni, con le dovute distanze e mascherina sempre al volto. Ho tre dosi di vaccino e faccio un tampone a settimana. Purtroppo dalla scuola di uno dei miei figli è arrivata la bestia». La scuola è il Liceo Scientifico Gallotta ma non è l’unica scuola a fare i conti con i contagi. La dottoressa Nobile che dirige il Dipartimento di prevenzione dell’Asl specifica: «È una situazione normale e coerente con lo stato della pandemia. È stata prescritta la sanificazione nelle aule dove sono presenti i positivi, come da protocollo».