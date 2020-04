Dipendente del Comune di Bellizzi arrestato dai carabinieri. L'impiegato è acusato di furto con scasso, truffa aggravata e violazione delle norme di contenimento del coronavirus. L'uomo, 65enne di Montecorvino Rovella, è stato sorpreso dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dalmaggiore Vitantonio Sisto, in un cantiere edile di una struttura pubblica mentre stava rubando ghiaia. Gli investigatori hanno appurato che l'uomo mentre stava mettendo a segno il furto doveva trovarsi a casa a lavorare in modalità smartworking ed invece durante le ore di servizio effettuava lavori edili presso la sua abitazione. Oltre ad essere stato arrestato il dipendente comunale dovrà pagare anche la multa per non aver rispettato i decreti inrenti le misure per evitare il contagio dal coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA