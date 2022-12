Lo stadio Dirceu nel mirino dei ladri. Un vero e proprio raid è stato messo a segno nella notte tra lunedì e martedì. I banditi hanno sfondato i cancelli dello stadio e poi hanno rubato i cavi elettrici dell’impianto di illuminazione, di quello di irrigazione e di collegamento tra la centrale elettrica prospiciente alla struttura sportiva e i pannelli fotovoltaici che sono posizionati sulle gradinate dello stadio. I danni sono ingenti, si stima oltre diecimila euro, senza considerare il valore del rame ricavato dai cavi che poi sarà venduto. Sull’episodio indagano gli agenti della polizia municipale di Eboli, diretti dal comandante Mario Dura che sono a lavoro per individuare i malviventi autori dell’azione criminosa.



In queste ore, gli agenti stanno verificando se le telecamere hanno immortalato i ladri mentre erano all’opera prima di darsi alla fuga. Molto probabilmente i banditi hanno utilizzato dei furgoni o altri mezzi pesanti per forzare i cancelli dello stadio e farvi irruzione. Sono stati divelti i tombini da cui sono stati sfilati i cavi elettrici ed anche le centraline sono state forzate. Ad agire almeno potrebbero essere state tre o quattro persone che, in poco tempo, sono riuscite a compiere il furto facendo poi perdere le proprie tracce. La zona presa di mira dai malviventi è quella della centrale elettrica del Dirceu, attigua al palazzetto dello sport. Danni sono stati arrecati anche alla pavimentazione e ai tombini. Purtroppo, nessuno si è accorto di nulla mentre i ladri hanno messo a segno il colpo, agendo indisturbati ed evitando di correre grossi rischi. Il furto è stato compiuto di notte, probabilmente per non destare sospetti nelle persone che di giorno frequentato la struttura sportiva.

Intanto, i tecnici del Comune di Eboli devono compiere controlli e sopralluoghi per stabilire l’entità del furto e se sono stati danneggiati gli impianti elettrici della struttura sportiva. Molto probabilmente nei giorni scorsi i banditi hanno fatto capolino a ridosso del Dirceu per studiare un piano d’azione da mettere in pratica per raggiungere l’obiettivo. Un mese fa, i malviventi si erano recati al Dirceu: presero una trentina di cavi elettrici a ridosso dell’impianto di illuminazione e fu preso di mira anche il Palasele dove furono sfondate le porte senza, però, portare via nulla. L’altra notte i ladri sono ritornati allo stadio per prendere i cavi elettrici. Nelle ultime settimane, molte aziende della Piana del Sele sono finite nel mirino dei ladri che mirano soprattutto al rame da rivedere al mercato nero. Purtroppo, finora i ladri di rame sono sempre riusciti a farla franca.