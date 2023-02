Diritto alle cure per i malati psichiatrici: il Comitato incontra Alaia e Picarone

Doppio incontro in Regione per il Comitato diritto alla cura promotore dell'iniziativa popolare sul diritto alla cura per i malati con patologie disabilitanti gravi e gravissime di ordine neurologico, pschico e sensoriale diritto che, secondo i firmatario della proposta, sarebbe attualmente negato. i delegati del comitato (il sindaco Paola Lanzara, i componenti Gerardo Pagano, Fernando Zara, Antonio D'ANgiò e Annarita Ruggiero, Lorenzo Natella) sono stati sia in commissione regionale Sanità e sia in commissione Bilancio incontrando i presidenti Vincenzo Alaia e Franco Picarone per illustrare la propria proposta. «C'è un mondo complesso di persone con patologie che la delibera 164 non considera proprio e che, di fatto, condanna a morte senza l'assistenza di personale adeguato e specializzzato. I vertici regionali nopn possono ignorare la vulenrabiluità di queste persone e dirttorale in strutture non adeguate come le Rsa». Il presidente Alaia si è impegnato a convocare al più presto la V commissione Sanità per esaminare la proposta di legge, già inviata all'ufficio legislativo della Giunta per un parere mentre il presidente Picarone si è dimostrarto disponibile ad individuare la copertura economica per l'assistenza ai più deboli.