Mercoledì 1 Maggio 2019, 18:30

CAVA DE' TIRRENI - Dovevano accudirlo ed assisterlo, perchè non autosufficiente. Ma cosi non hanno fatto. Lo hanno chiuso in casa e lasciato solo, per andare in giro a fare compere. Due romeni, in servizio come badanti, sono stati denunciati dai carabinieri, diretti dal tenente Pessolano, per abbandono di incapaci. I militari sono stati allertati dai vicini di casa, allarmati dopo aver sentito lamenti provenire dal suo appartamento. I carabinieri, con l'ausilio dei vigili del fuoco, hanno buttato giù la porta e lo hanno trovato a terra. Dopo le prime cure al pronto soccorso, è stato affidato ad una struttura specializzata per malati pschiatrici. Una storia di abbandono che ha sconvolto i familiari dell'uomo e l'intero vicinato.«È una vergogna - dicono i vicini - sono persone senza coscienza. Come si può lasciare da solo in casa una persona non autosufficiente, chiuderlo in casa senza assistenza, quando il tuo lavoro è assisterlo e per fare questo sei profumatamente pagato?».