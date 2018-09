Disabile derubata in centro, scippatore seriale in azione

Martedì 25 Settembre 2018, 09:43

Eboli. Ha derubato due anziane nel fine settimana. Pochi giorni fa aveva portato via il computer al sacerdote della chiesa di San Bartolomeo. Ieri sera il gesto più odioso: Giuseppe G. ha aggredito e scippato una donna disabile in piazza della Repubblica.Per anziani e diversamente abili è diventato complicato e rischioso passeggiare per il centro di Eboli. Il protagonista di questi episodi è stato denunciato ai carabinieri, è stato segnalato ai vigili urbani.Il ragazzo protagonista degli scippi seriali ha piccoli pendenze penali. Fa uso di droga. Ed è proprio la droga, forse, ad avergli provocato i danni maggiori. Fino a pochi giorni fa, il ventenne scippatore si limitava a chiedere i soldi alla gente sui marciapiedi: "Un euro, datemi un euro".Dal fine settimana scorso sono iniziati gli scippi e i furti. Per i primi episodi (gli scippi) è stato riconosciuto e denunciato. Per i furti in auto non ci sono prove a suo carico. Ieri sera, l'ultimo gesto: il furto della catenina d'oro ai danni di una disabile in piazza della Repubblica.