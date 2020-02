Fra pochi giorni Luigi, il 14enne disabile di Cava de' Tirreni con problemi psichici, potrebbe essere accolto in un centro specializzato ed iniziare un nuovo percorso terapeutico e riabilitativo. Ad annunciarlo è la madre Antonella Lambiase che sembra aver vinto (si spera) la sua estenuante battaglia. Nei giorni scorsi il figlio, che già aveva aggredito la madre dopo aver tentato di scappare di casa, ha avuto un’altra crisi. «Dopo l’ennesima porta in faccia - spiega la signora Antonella Lambiase - ha chiesto di parlare con i dirigenti dell’Asl. Ho spiegato la situazione di Luigi e il suo desiderio di essere aiutato. È stato così che mio figlio è stato ricoverato in neuropsichiatria a Nocera Inferiore dove sarà seguito per avviare il nuovo piano terapeutico, mi riferisco ai farmaci. Se tutto andrà bene la settimana prossima entrerà nel centro specializzato che abbiamo individuato per i suoi problemi». E precisa: «A questo punto mi chiedo non si poteva evitare tutto questo: le crisi, la fuga in Calabria, ma soprattutto il ricovero in un reparto di neuropsichiatria per adulti. Poteva ascoltare le nostre richieste e soprattutto il grido di dolore di mio figlio che, più volte ed in maniere diverse, ha chiesto di essere aiutato. Voleva l’assistenza che gli spettava». E conclude: «Speriamo che dopo tutte queste sofferenze, Luigi riesca a sopportare questo ricovero. La nostra speranza e rivolta alla prossima settimana. Rimaniamo con le dita incrociate perchè lunedì o, al massimo, martedì mio figlio dovrebbe entrare nel centro specializzato. Io continuerò a combattere fino a quando questo non avverrà».

