Tentarono di rapinare un disabile, condannati a cinque anni

Tentarono di rapinare un uomo con le stampelle, nei pressi dell’ufficio postale di Nocera Inferiore: i giudici d’Appello confermano le condanne per Serena Granato e Giovanni Ferrante, rispettivamente giudicati a 2 anni e 6 mesi e a 3 anni di reclusione in primo grado. L’episodio risale all’8 agosto 2011. Il colpo fallì, ma i carabinieri arrestarono la coppia dopo rapide indagini, grazie ai video delle telecamere e alla testimonianza di un poliziotto fuori servizio. La coppia è coinvolta anche in un’altra indagine su diversi furti e scippi commessi nell’Agro nocerino sarnese. Riguardo l’episodio oggetto di condanna, i due erano in sella ad uno scooter. Puntarono un uomo che aveva problemi a deambulare, essendo munito di stampella.

La vittima fu afferrata per la gola, poi uno dei due tentò di strappargli la catena che aveva al collo. A quel punto la vittima, un avvocato, finì a terra ma oppose resistenza, finendo per essere trascinato dallo scooter, che nel frattempo aveva ripreso la corsa. Quella caduta gli costò diverse ferite. Ne ebbe per quindici giorni, quando fu soccorso dall’ambulanza, rimediando la frattura di un dito.

La rapina fallì e la coppia riuscì a fuggire. I due rispondevano anche ricettazione, perché lo scooter sul quale viaggiavano fu rubato il giorno prima del colpo. Al tentativo di rapina aveva assistito un poliziotto fuori servizio, che riuscì a prendere parte della targa dello scooter, oltre a notare un tatuaggio sulla schiena di uno dei due. Giorni fa, la Corte d’Appello ha confermato la condanna del primo grado per entrambi.