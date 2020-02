Ultimo aggiornamento: 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pazienti rimproverati, insultati e in qualche occasione anche picchiati, con questa accusa - maltrattamenti in concorso - la procura di Nocera Inferiore ha ottenuto il rinvio a giudizio di 9 persone, ex autisti e accompagnatori, per conto di Villa dei Fiori, la casa di cura oggi parte lesa nel procedimento, assistita dai legali Giuseppe Pepe e Silverio Sica. A decidere per il processo il gup, al termine dell’udienza preliminare di due giorni fa. L’inizio del dibattimento è stato fissato per il prossimo 8 giugno. Nel collegio difensivo i legali Pietro Pasquali, Bonaventura Carrara, Francesco Vicidomini, Massimiliano Forte, Ernesto Donatello e Valerio De Nicola. Al termine dell’udienza, il gup ha disposto il non luogo a procedere per altri due imputati, indagati per un unico episodio.. Gli episodi si sarebbero consumati tutti all’interno dei pullmini che trasferivano i pazienti da casa alla struttura, estranea in questo caso ad ogni contestazione. I militari identificarono sette persone, tra autisti e accompagnatori, grazie all’uso di alcune telecamere installate sui bus, oltre che con intercettazioni ambientali. Tutto il personale che accudiva e raccoglieva i pazienti portatori di handicap era esterno alla casa di cura ubicata in via Pantaleone., ma anche omissioni, contestate a chi pur presente non sarebbe intervenuto a difesa degli stessi.