Si è vissuta una notte di grande apprensione nel comune di Pellezzano, in un'area al confine con Salerno, per la fuoriuscita di sostanze chimiche liquide da alcuni bidoni che erano stoccati in uno stabilimento industriale dismesso. L'allarme è stato lanciato dai residenti e dai dipendenti di una vicina sala Bingo che hanno avvertito l'odore nauseabondo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sindaci di Pellezzano e Salerno, Francesco Morra ed Enzo Napoli, insieme agli agenti della polizia locale, alla protezione civile, ai carabinieri, alla polizia scientifica e ai vigili del fuoco del reparto Nbcr.

La prefettura di Salerno ha sollecitato l'intervento dell'Arpac che ha eseguito i rilievi, anche per capire se la sostanza liquida abbia raggiunto il vicino fiume Irno. «Circostanza che è ancora in corso di verifica ma che al momento sembrerebbe fortunatamente scongiurata», ha spiegato il sindaco di Salerno che, insieme al collega di Pellezzano, ha seguito da vicino le operazioni di bonifica. Nel corso della notte è stata disposta la copertura dei liquami con materiale inerte per evitare che sostanze volatili potessero ulteriormente ammorbare l'aria.

