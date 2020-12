Inquinamento e disastro ambientale. Si trasforma in processo l’inchiesta della Procura sullo scempio dell’impianto di depurazione di Varolato che, nel febbraio 2018, vomitò in mare oltre 130 milioni di dischetti di plastica causando uno dei più grossi fenomeni di inquinamento, da Capaccio a Nizza, fino alla costa orientale della Sardegna e della Corsica «compromettendo e deteriorando l’ecosistema e lo stato ambientale delle acque marine e di aree naturali protette e di elevato valore per la biodiversità in Italia e in Francia». A deciderlo è stato il gup del tribunale di Salerno, Pellegrino che, all’esito dell’udienza preliminare, ha disposto il rinvio a giudizio a carico dei sette imputati. Via al processo quindi – il dibattimento comincerà il prossimo 15 febbraio davanti alla seconda sezione penale – per i due tecnici del Comune di Capaccio, gli ingegneri Carmine Greco e Giovanni Bello; Antonino Fiodo, direttore dei lavori; Giuseppe Iodice, collaudatore statico delle opere strutturali; Gerardo De Rosa, amministratore unico della Paistom, la società che all’epoca dell’incidente gestiva il depuratore; Guido Turconi ed Elio Bardone, rispettivamente legale rappresentante e direttore dei lavori della Veolia Water Tecnologies spa, il colosso francese che nel 2013 si era aggiudicato i lavori di adeguamento e ripristino del depuratore. Stralciata, invece, la posizione di Angelo Corradino direttore tecnico della Paistom, che ha chiesto il giudizio con il rito abbreviato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA