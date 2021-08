Discarica abusiva in fiamme ad Eboli. L'incendio molto probabilmente doloso si è verificato ieri sera tra le colline ebolitane. La starda provinciale che collega Eboli ad Olevano Sul Tusciano è stata chiusa al traffico dai vigili urbani mentre quattro squadre del vigili del fuoco di Eboli e Salerno si sono precipitate suil posto per spegnere il rogo. Più di quattro ore sono state necessarie per domare le fiamme. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine.