Giovedì 2 Maggio 2019, 10:41

Una discarica abusiva da mesi è stata praticamente "allestita" sotto il cavalcavia dell'autostrada di Polla, in zona Maltempo, da vandali e incivili. Quintali di rifiuti di ogni tipo con un'area di almeno 100 metri quadrati ricoperta di rifiuti. Parte di questa è stata anche sottoposta a sequestro dalla magistratura per delle indagini.E quest'area era stata individuata per la pulizia da parte del Comune in una giornata ecologica in programma il 5 maggio. Ma ieri sera qualcuno ha pensato di eliminare il problema bruciandola. E cosi sono andati in fiamme tanti rifiuti, con un denso fumo nero che ha avvolto anche l'autostrada creando disagi al traffico. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Massimo Impembo che hanno dovuto lavorare per diverso tempo per spegnere il tutto. Accertamenti in corso.