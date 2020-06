Auto e pneumatici accantonati e dati alle fiamme. Una vera e propria discarica di rifiuti speciali e potenzialmente pericolosi a Sarno. Si trova sotto un cavalcavia delle Ferrovie dello Stato, in una zona periferica della città. L' area è completamente disseminata di pneumatici, pezzi di auto, rifiuti ingombranti, materiale di risulta di cantieri edili ed anche la carcassa di un vecchio veicolo. Sono ormai anni, da quanto denunciato dai residenti di via Starzella, che i rifiuti sono accatastati e spesso anche dati alle fiamme. Una condizione che ha generato preoccupazione sullo stato dei luoghi e sulla salubrità. In alcuni punti i rifiuti dati alle fiamme hanno lasciato residui di plastiche e vernici bruciate. © RIPRODUZIONE RISERVATA