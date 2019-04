Discoteca sovraffollata, scattano i controlli. Stop agli ingressi, minorenni a casa

Domenica 21 Aprile 2019, 20:05

Discoteca sovraffollata, scattano i controlli. È accaduto a Caprioli, frazione del comune di Pisciotta. Sul posto è intervenuta la guardia di finanza in collaborazione con reparti dei carabinieri e il personale ASL. Le forze dell’ordine, come già avvenuto in altri locali, hanno effettuato verifiche al fine di accettare il rispetto delle norme di sicurezza.In particolare è stata controllata l’eventuale presenza tra i tanti avventori presenti di minori e soprattutto che il numero delle persone che affollavano il locale notturno non fossero in numero superiore a quello previsto dalle autorizzazioni.Questo pomeriggio, per i tanti giovani che affollano la costiera cilentana è previsto un altro appuntamento in discoteca. Questa volta in un’altra location.