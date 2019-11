Dieci chili di marijuana nascosti in un box, di cui aveva la disponibilità. E' finito a processo con il rito immediato un uomo, originario di Salerno, di 45 anni, che agli inizi del 2019 fu arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel comune di Fisciano.

La richiesta è stata firmata dal sostituto procuratore, presso il tribunale di Nocera Inferiore, Viviana Vessa. L'operazione che portò al suo arresto fu condotta dalla Squadra Mobile di Salerno, che notò l'uomo a bordo di un'auto con targa straniera. Essendo un volto noto alle forze dell'ordine, gli agenti lo seguirono fino ad un box sotterraneo.

Una volta aperto, al suo interno, trovarono un borsone di colore nero con dentro dieci buste in cellophane trasparente di marijuana per un peso di quasi 10 chili. Quando fu interrogato, il 45enne spiegò di non avere un lavoro e di vivere all'estero. E che per sopravvivere aveva acquistato la droga - senza però fornire dettagli utili ad estendere l'indagine - con l'obiettivo poi di rivenderla. Nessuna informazione fornì invece sulle persone dalle quali l'aveva acquistata. L'uomo, una volta davanti al gip, potrà scegliere se farsi giudicare con rito alternativo o attraverso il dibattimento.

