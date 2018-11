Venerdì 9 Novembre 2018, 10:46 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 10:49

Ore di paura la notte scorsa a Santa Lucia di Sessa Cilento per una donna straniera da alcuni mesi residente nel centro cilentano. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania per liberarla dal dirupo dove era finita con la sua auto.Della donna si erano perse le tracce da circa due ore. Alcuni residenti l’avevano cercata insistentemente in zona per ritrovarla in un dirupo dove era finita con la sua vettura. Sul posto i carabinieri della stazione di Sessa Cilento che hanno allertato i vigili del fuoco. L’auto su cui viaggiava la donna, una Renault Clio, aveva sfondato il guard rail ed era finita giù. Soltanto l’intervento dei caschi rossi ha permesso di farla uscire dai rottami del mezzo. La donna è stata trasferita all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ancora da comprendere la dinamica del sinistro.