Domenica 11 Agosto 2019, 11:53

Dalla mattinata di venerdì scorso lo cercano tra le colline e le coste rocciose del Golfo di Policastro, ma di Simon Gautier non c'è traccia. Il ragazzo di 29 anni, di origine francese, ha chiesto aiuto al 112 intorno alle 9. Durante la telefonata, la batteria del cellulare si è scaricata e la conversazione si è interrotta. Il colloquio avuto precedentemente non è stato sufficiente per comprendere esattamente dove si trovasse e cosa gli fosse accaduto. Durante la telefonata, infatti, il giovane francese ha detto di essersi ferito a causa di una caduta. Il suo stato confusionale non gli ha permesso di indicare la posizione in cui si trovava. Ha riferito di essere a Policastro, in direzione Napoli, ma la cella del telefonino lo indicava posizionato a Maratea. Appena si è interrotta la conversazione sono scattate le battute alla ricerca del turista straniero.