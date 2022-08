Va a funghi sul monte Gelbison ma si perde: ritrovato dopo una notte

Un 65enne residente in Germania, in vacanza a Novi Velia, suo paese di origine, si è avventurato sul Monte Gelbison per cercare funghi dopo aver avuto delle indicazioni da un amico su una possibile zona “buona”.

In prima serata la sorella non avendo più notizie è andata a casa sua trovando solo il cellulare in carica e allora è salita in montagna alla ricerca della sua moto. Trovata la moto ha dato l’allarme.

La ricerca del disperso è stata effettuata da soccorso alpino, carabinieri e vigili del fuoco.

L’uomo dopo diverse ore è stato ritrovato nel bosco a circa 30min a piedi dal luogo dove era stata rinvenuta la sua moto.

A. S. ha dichiarato che dopo essersi reso conto di aver perso il sentiero, con l’arrivo della notte, si era rassegnato accendendo un fuoco per riscaldarsi in attesa delle prime luci dell’alba.