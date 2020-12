Dal Governo 30 milioni di fondi alla provincia di Salerno per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, oltre agli interventi nelle scuole e negli edifici pubblici. Si tratta di finanziamenti consistenti, grazie ai quali sarà possibile progettare ulteriori interventi di primaria importanza nel Salernitano: si va da quelli di Salerno, con fondi pari a oltre 870mila euro, di cui circa la metà per la messa in sicurezza del costone roccioso tra il capoluogo e Vietri sul Mare, ad opere da realizzare nei borghi della Costa d'Amalfi (circa 2 milioni e mezzo); dai comuni dei Picentini (poco meno di 2 milioni) a quelli della Piana del Sele (oltre 2 milioni e 200mila euro solo tra Battipaglia, Eboli e Capaccio Paestum). Rilevante anche l'entità dei fondi per gli interventi ai costoni rocciosi tra Camerota e Centola Palinuro, con finanziamenti pari a quasi tre milioni di euro; nei comuni del Vallo di Diano arrivano complessivamente oltre 3 milioni e 800mila euro. Senza dimenticare l'Agro nocerino-sarnese, cui sono stati assegnati fondi per oltre 3 milioni e mezzo, e tanti altri piccoli comuni della provincia.

«È la dimostrazione che i fondi per intervenire sulle criticità del territorio esistono e vengono resi disponibili, come aveva già assicurato nei mesi scorsi il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, rispondendo a una mia interrogazione sulle risorse destinate al dissesto idrogeologico – sottolinea Anna Bilotti, deputata salernitana del Movimento 5 Stelle – In molti casi, purtroppo, a mancare sono i dati e le pratiche che dovrebbero fornire gli enti stessi, dalla Regione agli enti locali, con ritardi che rallentano le erogazioni».

L'assegnazione ulteriore di oltre 30 milioni e 425mila euro alla provincia salernitana rappresentano più del 10 per cento delle risorse complessivamente disponibili messe a disposizione dal Governo, pari a 300 milioni.

