Alcol a poco prezzo e di facile acquisto, scatta la guerra del Comune ai distributori automatici di bevande. Negli anni della pandemia da Covid si sono diffusi a macchia d’olio sul territorio comunale distributori di bevande h24 aperti all’acquisto di chiunque. Dal centro alla zona orientale, i punti di distribuzione «fai da te» sono stati aperti in modo anche indisciplinato e super liberalizzato. Il Comune ha deciso di porre un freno a questa invasione silenziosa ma ben visibile, anche sul Corso Vittorio Emanuele e nel cuore del centro storico. In ballo c’è un problema di sicurezza.

L’accesso 24 ore su 24 a questi distributori si lega anche al fenomeno del facile consumo bevande alcoliche ai minorenni a spasso nel weekend e nelle ore serali della settimana. Ma c’è anche un problema estetico e di tutela dei piccoli gestori di bar che, invece, in tempo di crisi, hanno sul groppone spese di gestione e rifornimenti di non poco conto, basti pensare al pagamento anche degli stipendi ai dipendenti. Da qui la guerra dichiarata dell’amministrazione comunale.

«Il piano è pronto, lo abbiamo studiato bene nelle ultime settimane e prima dell’estate – annuncia al Mattino l’assessore alla sicurezza del Comune, Claudio Tringali – Limitiamo fortemente le nuove aperture di questi distributori, soprattutto in zona centro, dove stiamo assistendo a una invasione. È una misura necessaria». Il piano, studiato anche con i settori annona e con la commissione consiliare specifica, prevede due misure. La prima, più urgente e severa, è la limitazione e, in alcuni casi, lo stop alla concessione selvaggia di installazione di distributori h24 di bevande in alcuni punti della city. «Con questa misura puntiamo a circoscrivere i nuovi insediamenti e mettere un limite a questi distributori – dichiara Tringali - sono tantissimi e sono stati aperti durante e dopo il periodo Covid. La mia posizione è molto chiara, ed è di contenere l’espansione ed evitare nuovi insediamenti soprattutto in zone della città, penso al Corso e al resto del centro, dove la diffusione è diventata capillare. Si trovano anche due su una strada». Un altro punto del piano prevede i controlli serali, «specifici e mirati», sui distributori già esistenti. «Su punti h24 ormai assegnati e autorizzati si possono fare solo controlli sul rispetto delle limitazioni orarie delle vendite alcoliche dopo mezzanotte», aggiunge Tringali.

Quindi la richiesta al Comitato per l’ordine e la sicurezza, di attivare un servizio di controllo mirato dopo la mezzanotte per accertare se i distributori automatici, presenti in tutta la città, erogano bevande alcoliche, contravvenendo ai regolamenti in materia. «Vorrei che gli esercenti e le associazioni dei commercianti diventino nostri alleati – rincara Tringali - Somministrare alcol ai minori genera problema grossi per la loro incolumità dal punto di vista della guida. I distributori h24 di bevande anche alcoliche stanno crescendo come funghi con grande diffusione. Però ci sono dei limiti che vanno rispettati. Stiamo preparando un intervento in questa direzione. Ci sarà una stretta. Si crea anche un problema economico per gli esercizi di vicinato, penso ai bar che hanno grosse spese di fitto e di personale che un distributore non ha. La legislazione è molto permissiva – chiude Tringali – Ma vogliamo contemperare le esigenze del commercio con quelle della sicurezza. Si devono porre dei limiti necessari».

Capitolo movida sregolata. Le occupazioni di porzioni di strade e marciapiedi sono ormai all’ordine del giorno, con tavolini e dehors sempre più allargati. Un fenomeno visibile ormai ovunque, nel centro storico, sul Corso, e persino nella zona orientale. I controlli della polizia municipale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, hanno permesso di individuare 30 irregolarità con gestori che non avevano pagato la tassa annuale per il posizionamento dei tavolini all’esterno. Poi c’è la questione del rispetto delle planimetrie. «Stiamo aspettando che finisca la proroga del 31 dicembre per quanto concerne il libero posizionamento di tavolini e dehors concesso dal Governo – chiude Tringali - Poi riporteremo l’ordine necessario per rispettare i residenti che non possono certe volte rincasare».