Palinuro: distrutto da una mareggiata, sarà ripristinato lo storico Molo dei Francesci

Lo storico molo dei Francesci, in località Saline di Palinuro, danneggiato gravemente da una mareggiata nel 2019, sarà messo in sicurezza. Il Comune di Centola ha ricevuto un finanziamento di 81mila euro dal ministero dell'Interno per realizzare l'intervento. «Questo molo è un pezzo di storia del nostro Comune – ha spiegato il primo cittadino, Carmelo Stanziola - ci ricorda l’arrivo dei francesi e gli anni d’oro del Club Med. Per questo ci siamo subito attivati per rimetterlo in sicurezza e per farlo tornare all’antico splendore». Il vicesindaco Silverio D'Angelo aggiunge: «Rimettere in sicurezza questo pontile significa restituire un pezzo di storia a Palinuro. Quest’area è ancora oggi nel cuore di tanti turisti francesi che ogni anno tornato nel nostro Comune». E a breve, sempre a Palinuro, prenderanno il via i lavori di ripristino e messa in sicurezza del costone roccioso che sovrasta la Baia della Ficocella. «Abbiamo ottenuto un finanziamento di 143mila euro – conclude Stanziola – con queste risorse riusciremo nel giro di poco tempo a riaprire la Baia della Ficocella e a risolvere un altro annoso problema di dissesto idrogeologico del nostro territorio».

