Ditta fallita ma l'imprenditore spende un milione in casinò e scommesse

Un imprenditore di Casalbuono è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Potenza. La sua ditta era fallita ma aveva speso un milione di euro in scommesse e al casinò

Nei tre anni precedenti alla sentenza di fallimento della sua ditta individuale, ha speso circa un milione di euro in centri scommesse e casinò: è uno degli elementi emersi dalle indagini svolte dalla Compagnia di Lauria (Potenza) della Guarda di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro (Potenza), che hanno portato agli arresti domiciliari di L.L. imprenditore residente a Casalbuono.

Le Fiamme Gialle hanno inoltre eseguito il sequestro preventivo di due automobili, di cui una di lusso, in uso allo stesso imprenditore. Secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, poco prima della sentenza di fallimento, l'uomo "si era spogliato - è specificato in un comunicato firmato dal Procuratore della Repubblica di Lagonegro, Gianfranco Donadio - di diversi beni, tra cui le due autovetture, in virtù di una cessione fittizia. Aveva stipulato, inoltre, un contratto di fitto di ramo d'azienda (dimostratosi poi fittizio), con un nuovo soggetto giuridico (società di capitali) solo apparentemente estraneo al fallito, ma di fatto" da egli amministrato e finanziato.