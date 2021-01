FISCIANO. Finiscono a processo con il rito del giudizio immediato quattro persone, coinvolte in un'indagine per appropriazione indebita di un carico di divani del valore di 76mila euro, con 60 colli di merce. I fatti sono localizzati tra Fisciano e Mercato San Severino.

Le accuse mosse dalla Procura di Nocera Inferiore, in concorso per tutti, sono ricettazione e riciclaggio di beni risultati rubati alla società "Poltrone e sofà" di Bologna. Il carico fu rinvenuto in un deposito di Fisciano dai carabinieri del nucleo operativo di Torre Annunziata. Parte della merce, stando ai controlli, non aveva le etichette di riconoscimento, con 21 colli su 60 totali rinvenuti privi di contrassegno identificativo, in modo da ostacolare la loro provenienza concretizzando l'accusa di riciclaggio.

La Procura di Nocera ha dunque chiesto, dopo una prima ordinanza di custodia cautelare, il processo per i quattro. Dall'informativa dei militari, con materiale probatorio ritenuto gravemente indiziario per gli indagati, ha portato l'organo inquirente a mandare sotto giudizio il gruppo, che era venuto in possesso del carico di divani destinato ad alcuni clienti. Nello specifico, il gruppo aveva approfittato del ruolo di corriere svolto per un noto marchio di arredamenti, da parte di uno degli indagati. Così, si arrivò all'individuazione del nascondiglio a Fisciano, partendo da Torre Annunziata, dove gli inquirenti avevano avviato l'attività investigativa. Il gruppo, con tre dei componenti originari di Nocera Inferiore, una volta dinanzi al gip, potrà chiedere di essere giudicato con il rito abbreviato o con dibattimento.

