Giovedì 16 Agosto 2018, 17:07

Angri - Automobilisti indisciplinati, raffica di multe degli agenti della polizia locale. Due gli assi principali interessati da giorni dai controlli; via dei Goti, procedento da via Adriana a località parco Amore, e via Nazionale. Nel mirino sono finite le auto parcheggiate in divieto di sosta, che producono intralcio alla viabilità, come accade in via Ponte Aiello, in via Murelle e in via Satriano. E i tir che si muovono lungo la Statale 18 incuranti dei divieti. Sotto la lente anche il cavalcavia di via delle Fontane, off limits per gli autoarticolati come indica la segnaletica orizzontale spesso disattesa, presidiato quotidianamente per evitare il passaggio dei mezzi pesanti.