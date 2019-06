La passione per i libri, porta gli organizzatori di DiVini Libri – Chiacchierata con L'Autore, a programmare anche in estate incontri letterari. L'evento, organizzato da Promozione Eventi Territorio, di Raffaele Agresti, si svolgerà a Eboli, e si avvale del Patrocinio del Comune di Eboli e della collaborazione dell'Associazione Nazionale Bersaglieri di Eboli – Piana del Sele “Gen. Antonio Scrimieri”, e di due importanti Media Partner, quella con Luoghi D'Autore, Magazine del Turismo Letterario, e con Radio Power Italia, emittente web, ascoltata in tutto il mondo.



“Questa iniziativa aspira ad appagare chi è alla ricerca continua di cultura, perchè dove c'è sapere, conoscenza, non c'è decadimento, anzi garantisce la crescita economica della città dove si l'organizza - esordisce Agresti - l'evento DiVini Libri – Chiacchierata con L'Autore Estate è concepito in 4 incontri quindicinali, saranno itineranti, il primo è previsto il 13 giugno l'ultimo il 28 luglio, la prima presentazione si svolgerà presso la sede dell'Associazione Nazionale Bersaglieri di Eboli – Piana del Sele “Gen. Antonio Scrimieri”, in via Umberto Nobile (Palazzo Massaioli) - prosegue Agresti - e gli appuntamenti con gli autori, dunque, accompagneranno i lettori fino a fine luglio".



Il programma:

- 13 Giugno – Estelle Storia di una principessa e di un suonatore di accordion di Massimo Piccolo;

- 28 Giugno – 158 Comuni – 258 Ricette – 358 Filmati. Salerno una Provincia da gustare di Enzo Landolfi;

- 12 Luglio - Huiko di Mario Volpe;

- 28 Luglio AS-SALĀMU ‘ALAYKUM - di Lorenzo Peluso – Graus Editore.

