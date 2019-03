Domenica 3 Marzo 2019, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2019 07:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arresto in ospedale per Marta Santoro. Alle 17 di ieri pomeriggio i carabineri del comando provinciale di Salerno supportati dai militari della compagnia di Vallo della Lucania guidati dal capitano Mennato Malgieri sono arrivati all’ospedale San Luca di Vallo per arrestare l’ex comandante della Forestale di Foce Sele. La donna era ricoverata dal 27 febbraio scorso nel reparto di medicina. È arrivata nella struttura sanitaria del centro cilentano nello stesso giorno in cui è stata ufficializzata la decisione dei giudici della sesta Sezione della suprema Corte di Cassazione di Roma che hanno rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello, confermando così per la Santoro la condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione. Condanna che la Santoro dovrà scontare presso la casa circondariale di Fuorni. La pena é stata decurtata di circa 9 mesi già scontati dalla Santoro negli ultimi anni tra custodia cautelare in carcere ed arresti domiciliari. Ieri pomeriggio i carabineri hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione. La donna ha lasciato l’ospedale San Luca per essere trasferita in una struttura carceraria con presidio ospedaliero dove riceverà adeguata assistenza sanitaria. Quando le sue condizioni di salute lo consentiranno sarà trasferita a Fuorni. Dopo sette anni di udienze e colpi di scena, si chiude così una lunga vicenda giudiziaria iniziata nel 2012 con lo scandalo «Forestale e mazzette». La Santoro fu arrestata con il marito, nonché collega Antonio Petillo. Numerose gli imprenditori e semplici cittadini finiti nelle sua rete.