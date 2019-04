Lunedì 8 Aprile 2019, 07:30

Docenti bloccati al Nord e precari sul piede di guerra. Ecco i fronti di tensione del mondo della scuola. Da un lato gli insegnanti di ruolo salernitani che aspiravano quest’anno all’avvicinamento a Salerno dopo anni di servizio nelle regioni del Centro-Nord Italia, dall’altro i professori precari di terza fascia delle medie e superiori che denunciano la mancata apertura del ministero dell’Istruzione al concorso transitorio per chi ha anni di servizio. Si prevede una chiusura d’anno scolastico incandescente. I primi a temere nelle ultime ore sono i docenti di ruolo bloccati da anni al Nord: sono circa 4mila i richiedenti di trasferimento che anche per il prossimo anno scolastico vivranno da esiliati la loro esperienza professionale. Sono gli assunti del piano della Buona Scuola nel 2016 e degli anni di assunzioni al Nord per presenza maggiore di cattedre libere rispetto al Sud.