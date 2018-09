Giovedì 13 Settembre 2018, 18:31

Utilizzavano documenti falsi con le generalità di persone decedute per richiedere finanziamenti. È quanto scoperto dai carabinieri della stazione di Siano che hanno arrestato un 34enne e denunciato a piede libero un 36enne, entrambi accusati di concorso in truffa aggravata. I militari durante una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto alcuni documenti falsi che, secondo gli investigatori, venivano utilizzati per attivare finanziamenti con generalità di persone decedute. In un caso i due sarebbero riusciti a farsi corrispondere anche mille euro.