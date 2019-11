Ultimo aggiornamento: 08:52

Risparmio sui costi di tumulazione e sepolture grazie a documenti «falsi», la procura di Nocera Inferiore chiede il rinvio a giudizio per tredici persone. Arriva dinanzi al gip la maxi inchiesta condotta sul cimitero di Angri dal sostituto procuratore Rubano, che muove accuse dalla truffa, al falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico fino alla violazione di sepolcro. Nell’indagine furono coinvolti il gestore dei servizi cimiteriali L.C. (la sua posizione è stata stralciata per patteggiamento) e G.S. Quest’ultimo, insieme ad altri dodici, tutti privati cittadini, comparirà dinanzi al gip il prossimo 20 febbraio. Le indagini partirono dopo la morte di un ragazzo di 19 anni di Angri, lo scorso 1 febbraio, per una patologia congenita non diagnosticata. I carabinieri aprirono diversi filoni d’inchiesta, come quello che vedeva registrare la consegna di documenti falsi agli uffici comunali, dove sarebbe stata cambiata la residenza delle persone da seppellire. L’accusa più volte mossa in concorso ai due custodi, entrambi sospesi con un provvedimento a tempo e ad undici singoli cittadini, è quella di truffa e falsità ideologica, in seguito ad una sere di episodi ricostruiti dai carabinieri.