Comincia a realizzare Anna Petta dopo lo scrutinio e lo schiacciante risultato, realizza che è il nuovo sindaco di Baronissi. Forse si aspettava di essere eletta, ma probabilmente non con questi numeri, invece gli elettori hanno deciso che lei sarebbe stata il nuovo primo cittadino e già dall’inizio dello scrutinio non ci sono stati dubbi su come sarebbe andata. Nel tardo pomeriggio di lunedì, dopo la sicurezza matematica dei risultati, Anna Petta si è recata nell’aula consiliare di palazzo di città dove ad attenderla c’era una grande folla.

«Un risultato straordinario ed emozionante, un consenso importante che - dice la sindaca - ci spinge ad andare avanti con determinazione ed entusiasmo». A detta del neo sindaco la chiave del successo è l’unità: «Continuiamo insieme, con forza e passione, per raggiungere nuovi traguardi», aggiunge. Per il prossimo step si guarda a giovedì quando in mattinata, alle 10:30, al Comune ci sarà la proclamazione. Successivamente, dopo una verifica degli eletti, toccherà a loro. Il consiglio comunale, quindi, dovrebbe essere composto da dodici consiglieri per la neo sindaca Petta (cinque per la lista Anna Petta Sindaco: Maria Chiara Barrella, Giuseppe Giordano, Ester Sapere, Massimo Paolillo, Rubina Melchiorre; quattro per la lista Uniamoci per Baronissi: Luca Galdi, Anna Sica, Sabatino Ingino, Antonio Santoro; tre consiglieri per la lista del Pd: Alfonso Farina, Agnese Coppola Negri, Vincenzo Melchiorre). In opposizione invece, vanno tre consiglieri per Marco Picarone, ovvero lui e i primi due eletti: Elisa Galdi, Carmine Santoro; mentre Tony Siniscalco sarà solo. Alberta Casaburi resta fuori.

Un’assise rinnovata, in attesa che la sindaca decida la giunta nominando gli assessori. «Baronissi ha scelto il suo nuovo sindaco, ha scelto la continuità e non il cambiamento: auguri ad Anna Petta ed alla sua squadra», ha scritto ieri mattina Tony Siniscalco ma i suoi auguri al nuovo sindaco li aveva fatti telefonicamente già la serata dello spoglio. «La nostra - dice – Siniscalco - è stata una campagna elettorale straordinaria, innovativa ed entusiasmante, condotta con correttezza, propositività e visione progettuale che porta finalmente Fratelli d’Italia in consiglio comunale». Siniscalco poi esprime «rammarico» per un calcolo sui resti che, per una manciata di voti, non gli permette di portare in assise il secondo consigliere.

Presa d’atto dell’esito delle urne arriva anche da Marco Picarone: «Baronissi si è pronunciata, scegliendo Anna Petta. Prendiamo atto - dice - di un esito così chiaro, che ci assegna il ruolo di opposizione. È un impegno che svolgeremo con la stessa passione, coraggio e integrità con cui abbiamo affrontato la sfida elettorale».