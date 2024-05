Le ultime due pattuglie del Reparto prevenzione crimine di Napoli, sono arrivate l’altro giorno portando a dodici il numero delle divise che rafforzano i normali servizi di controllo del territorio e che vanno ad incrementare l’organico della questura di Salerno. Dodici poliziotti in più, dunque, un rafforzamento di presenze che consente, alla polizia di Stato, di poter organizzare maggiori servizi specifici contro lo spaccio e contro la criminalità predatoria.

«Tutto nasce da una serie di decisioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Francesco Esposito», precisa il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio. Ma in pochi giorni il Dipartimento di pubblica sicurezza ha organizzato il trasferimento del proprio personale.

IL COMMENTO

«La presenza sul territorio del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli - spiega ancora il capo della polizia di Salerno - contribuisce a dare un maggior senso di presenza delle Istituzioni. Tant’è che stanno arrivando feedback positivi proprio dai cittadini che hanno notato una maggiore presenza della polizia in città. Ma non è soltanto un effetto ottico: anche i risultati che la polizia di Stato sta producendo in questi giorni sono positivi. Sul lungomare, nei giorni scorsi, c’è stata una retata di extracomunitari irregolari, proprio per verificare il fenomeno dello spaccio e altri comportamenti non legali, e quattro di loro sono stati già accompagnati nei Cpr». Quindi aggiunge: «Grazie a questi rinforzi, inoltre, possiamo garantire anche un maggiore presenza notturna nelle zone periferiche per garantire ai cittadini un maggior senso di sicurezza. Lunedì pomeriggio siamo riusciti ad individuare e fermare uno alcuni stranieri per spaccio». Il questore spiega anche le modalità di utilizzo del personale arrivato in città. «In questo modo - dice - abbiamo rafforzato, ripeto, il servizio controllo del territorio: dove prima c’erano una o due volanti per quadranti adesso quattro».

IL PIANO

Le dodici divise in più, per il momento, sono state destinate alla città di Salerno per un periodo limitato. Ci sarà poi un avvicendamento e arriveranno altri poliziotti per garantire tutta la stagione estiva, con possibilità di presidio anche di fasce di territorio al momento non coperte dalla presenza di un commissariato come la Costiera amalfitana e il Cilento.

I MINORI

Il questore Conticchio interviene anche sulla vicenda dei minori ricordando la chiusura di un locale anche nella movida di Cava de’ Tirreni proprio a causa di una lite avvenuta a marzo e perché, a successivi controlli, è risultato essere frequentato da pregiudicati. «Stiamo facendo ulteriori controlli agli esercizi pubblici che continuano a somministrare alcolici ai minorenni - spiega - Ci sono dati ancora molto preoccupante che arrivano dai pronto soccorso: non si riduce il numero di giovani che il sabato notte vanno in ospedale per ubriachezza o perché in coma etilico. Ancora una volta invito i genitori a controllare i figli: non è sbagliato perquisire gli indumenti dei figli quando vanno a letto, dopo essere rincasati, bisogna capire cosa hanno in tasca: cozzottiere e coltelli, laddove vengono trovati, vanno tolti. Altrimenti continueremo a parlare di allarme baby gang. I genitori devono fare la propria parte. È dalle famiglie che inizia tutto. Dobbiamo saper dire dei no per far valere il valore delle regole, non dobbiamo essere troppo permissivi».

Ricordiamo che anche a Salerno, appena un paio di settimane fa, la polizia ha chiuso due locali che somministravano alcol ai minori. Mentre il sindaco di Salerno ha firmato un’ordinanza con la quale obbliga i gestori ad esporre un cartello con il quale si vieta la vendita di bibite alcoliche ai più giovani. Ramanzina ai genitori era arrivata nei giorni scorsi anche dal governatore Vincenzo De Luca.

