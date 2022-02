Dogane, funzionari infedeli: assolti in abbreviato insieme ad un sanitario

Sono stati assolti, in abbreviato, due funzionari delle Dogane di Salerno, Antonio Crispo e Giovanni Stanziola, e l'ufficiale sanitario Saverio Di Agostino. La sentenza è stata emessa dal gup Francesco Guerra del Tribunale di Salerno che ha accolto le tesi difensive formulate dagli avvocati Franco Maldonato (per i primi due accusati, rispettivamente, di un'ipotesi di abuso d'ufficio e peculato) e Domenicantonio D'Alessandro (per il Di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati