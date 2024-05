Lacrime e dolore ieri a Poggiomarino per l’ultimo saluto ad Alessandro Panariello, l’operaio 21enne travolto ed ucciso da una lastra di acciaio che stava sollevando con una carrucola in un cantiere edile di via Melchiade a Scafati. Nella parrocchia di Sant’Antonio da Padova, dove si sono svolte le esequie, erano in tanti, tra parenti, amici e conoscenti. Tutti radunati nella chiesa di piazza De Marinis per rendere l’ultimo saluto al giovane manovale strappato improvvisamente all’affetto dei suoi cari. Tutti in silenzio, con i volti rigati dalle lacrime e con lo sguardo rivolto al feretro, giunto in mattinata dalla sala mortuaria dell’ospedale di Nocera Inferiore e sistemato sulla navata centrale.

Al primo banco, ancora increduli, i familiari di Alessandro, la madre Flora, il compagno di quest'ultima (il papà di Alessandro è morto da anni) e la fidanzata del ragazzo, Annachiara. Con lei il 21enne di Poggiomarino aveva iniziato una convivenza da qualche tempo, il primo passo per costruire un futuro insieme, nel nome di un grande ed autentico amore. Toccanti le parole di padre Aldo D’Andria, parroco della chiesa di Sant’Antonio da Padova, il quale ha sottolineato la tragicità della morte di Alessandro, che ha colpito una famiglia come tante, unita nel segno dell’amore, e ha poi rivolto parole di conforto in particolare alla mamma del ragazzo, invitandola a non perdere la speranza e la fede in Dio.

Presenti anche il sindaco di Poggiomarino Maurizio Falanga, con altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. Al suo fianco l’assessore del Comune di Scafati, Angelo Matrone, delegato dal sindaco. Al termine della funzione religiosa il feretro è stato accompagnato all’esterno da un folto cordone di persone e, prima che il corteo proseguisse per il cimitero di Scafati, è stato sistemato su un piano di appoggio dove è rimasto qualche minuto, tra gli applausi della gente e sulle note della musica che Alessandro amava ascoltare. Intanto, va avanti l’inchiesta aperta dalla Procura di Nocera Inferiore per far luce sulla tragedia, per accertare eventuali responsabilità. I risultati dell’autopsia eseguita mercoledì dal medico legale Giuseppe Consalvo saranno probabilmente depositati entro novanta giorni.

Nel fascicolo aperto dal sostituto procuratore a Nocera Inferiore, con l’ipotesi di omicidio colposo, sono state iscritte 5 persone in qualità di indagati: i titolari e responsabili delle due ditte (sia dell’impresa edile di Santa Maria la Carità che stava eseguendo i lavori di rifacimento del condominio di via Melchiade, sia della cooperativa di Sant’Anastasia per la quale lavorava Alessandro senza un regolare contratto, incaricata del montaggio delle lastre di acciaio), il coordinatore per la sicurezza dei lavori sul cantiere e l’amministratore del condominio. Al vaglio degli inquirenti anche una serie di messaggi whatsapp che la vittima, poco prima dell’incidente, avrebbe inviato alla madre lamentando le condizioni in cui era costretto a lavorare, la paga bassa e, soprattutto, la mancata regolarizzazione della sua posizione lavorativa.